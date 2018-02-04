Под Воронежем пропали две девочки-школьницы

В Воронежской области пропали две подруги-школьницы из села Медвежье. В полицию обратились родители 13-летней Екатерины Красновой. По словам родных школьницы, в субботу Катя ушла из дома в селе Медвежье Семилукского района вместе с подругой и пропала.

Школьницы уехали в сторону города Семилуки, сообщают воронежские СМИ. С тех пор о девочках ничего неизвестно. Телефон у Екатерины выключен.

Приметы Екатерины Красновой:

Рост - 161 см, она хрупкого телосложения, тёмно-каштановые волосы, голубые глаза. В день исчезновения девочка была одета в розовую куртку, серый шарф, серую шапку и тёмно-синие джинсы. При себе у школьницы рюкзак.

Всех, кто владеет какой-либо информацией об их местонахождении или видел их, просят сообщать в полицию.