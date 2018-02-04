Клинцевич высказал мнение, что к гибели пилота Су-25 в Сирии причастны США

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцкевич высказал мнение, что переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК), с помощью которого в Сирии был сбит российский истребитель Су-25, попал к террористам при помощи США через третьи страны.

Сенатор уверен, что в сирийском Идлибе при поддержке западных спецслужб была проведена специальная операция по уничтожению российского военного самолета. "Там были сделаны засадные действия. Наши самолеты никогда не опускаются до высоты поражения ПЗРК", - пояснил Клинцевич. По словам сенатора, "сегодня в рамках сложного процесса, провокация становится наиболее востребованным оружием". "Ситуация в этом регионе контролируется Турцией и здесь можно было бы по-новому обострить противоречия между Россией и Турцией", - отметил он.

"Просто так, без серьезной поддержки и сопровождения извне на территорию боевых действий они попасть не могут. Это через третьи страны сделали американцы. И на фоне русофобии это дорого им обойдется", — цитирует Клинцевича "Национальная Служба Новостей".

О том что ПЗРК, из которого был сбит российский Су-25 в Сирии, мог попасть к террористам со склада боеприпасов в Винницкой области Украины, заявил член Совета Федерации, ветеран СВР Игорь Морозов, - передает РИА Новости.

В Сирии погиб майор Роман Филипов. Пилот Су-25 катапультировался, на земле вступил в бой с террористами, но был убит.