Стало известно о молодом мужчине, погибшем из-за обрыва проводов в Москве

Появилась информация о молодом мужчине, погибшем в субботу, 3 февраля, из-за обрыва проводов на Онежской улице в Москве. Герману было 27 лет.

В тот злосчастный день мужчина с женой и маленьким сыном возвращался из гостей. За рулем их машины находилась супруга Германа. А он сидел с восьмимесячным сыном на заднем сидении. Женщина припарковала машину около многоэтажки на Онежской улице. Семья уже собиралась идти домой. Герман первым вышел из автомобиля и сразу упал на снег.

"Муж вышел и так получилось, что встал прямо в лужу. Буквально через секунду он как-то неестественно упал", - цитирует вдову "МК". Женщина испугалась и начала кричать. К лежащему Герману подбежал прохожий. "Но он только дотронулся до супруга, как его откинуло в сторону. Оказалось, в луже лежал оголенный оборвавшийся провод, и вода была под напряжением", - рассказала жена погибшего мужчины.

Свидетели трагедии рассказали, что пытались спасти молодого мужчину, старались вытащить из лужи за ремень и за воротник, а после сделать массаж сердца. Но мужчина скончался мгновенно.

О гибели мужчины рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Еще несколько человек пострадали из-за упавших деревьев.

Сильнейший снегопад продолжается в воскресенье.