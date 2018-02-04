В Москве гаражи горят на улице Вавилова
Площадь пожара достигла 1200 кв. метров
4 февраля 2018, 16:15 [ «Аргументы Недели» ]
Крупный пожар в воскресенье, 4 февраля, произошел на юго-западе Москвы. На улице Вавилова загорелись одноэтажные гаражи. Огонь распространился на территории около 1200 квадратных метров. Сведений о пострадавших на данный момент не поступало.
Очевидцы выкладывают фотографии и видео горящих гаражей. Видны столбы черного дыма.
(ФОТО: пользователь Instagram mgorlov888)
Уточняется, что возгорание произошло по адресу: улица Вавилова, дом 5, возле Третьего транспортного кольца.
На место происшествия направлены дополнительные пожарные расчёты.