В Москве гаражи горят на улице Вавилова

Крупный пожар в воскресенье, 4 февраля, произошел на юго-западе Москвы. На улице Вавилова загорелись одноэтажные гаражи. Огонь распространился на территории около 1200 квадратных метров. Сведений о пострадавших на данный момент не поступало.

Очевидцы выкладывают фотографии и видео горящих гаражей. Видны столбы черного дыма.









(ФОТО: пользователь Instagram mgorlov888)

Уточняется, что возгорание произошло по адресу: улица Вавилова, дом 5, возле Третьего транспортного кольца.

На место происшествия направлены дополнительные пожарные расчёты.