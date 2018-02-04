Патриарх Кирилл помолился за российских спортсменов

В воскресенье, 4 февраля, патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рамках литургии в Успенском соборе Московского Кремля помолился за российских спортсменов, которые планируют поехать на Олимпиаду.

Священнослужитель отметил, что была предпринята попытка фактически "выбросить" РФ из олимпийского движения, а также заставить весь мир сомневаться в достижениях российских спортсменов, передает сегодня ТАСС.

Именно поэтому патриарх Кирилл счел важным прочитать молитву о России, а также о людях, которые твердо намерены защищать свое Отечество на спортивных площадках. Предстоятель Русской православной церкви также подчеркнул, что правда всегда восторжествует.