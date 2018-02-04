Для помощи на дорогах Московской области МЧС развернули пункты обогрева

На федеральных трассах в Московской области МЧС развернули мобильные пункты обогрева. Как сообщила пресс-служба подобные меры были приняты в связи с резким ухудшением погоды в регионе.

По прогнозу синоптиков в ближайшие 2 часа похода только ухудшится, а до конца суток 4 февраля в Московской области будет бушевать стихия - ожидается сильный снегопад, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, метель, аветер усилится до 15-20 м/с. На дорогах снежные заносы и сильная гололедица.

В настоящее время Главное управление МЧС России по Московской области работает в режиме повышенной готовности. Были приняты ряд превентивных мер для снижения риска для автомобилистов на дорогах. На федеральных трассах развернуты пункты обогрева. Как отмечается в сообщении, палатки оборудованы запасами питьевой воды, еды и медикаментов а также обогревательными и осветительными приборами. В кафе и на автозаправочных станциях тоже действуют экстренные пункты оказания помощи.

«Пять мобильных пунктов развернуты на 122-м км трассы М-1 "Беларусь" в Можайском районе, на 115-м км трассы М-9 "Балтия" на территории Волоколамского района, на 87-м км трассы М-1 "Беларусь" в Рузском районе, и в Ногинском районе — на 56-м и 65-м км трассы М-7 "Волга", - сообщает МЧС.