Аналитики предсказали, как подешевеет ипотека в 2018 году

Ставка по ипотечным кредитам в России в нынешнем году, по прогнозам аналитиков может снизится до 8-8,5 процентов. Эксперты уверены, что эта тенденция увеличит спрос покупателей жилья. И вполне возможно, что на рынке произойдет переориентация предпочтений в сторону жилья комфорт-класса и загородной недвижимости.

Сейчас ипотечное кредитование имеет статус основного драйвера продаж на рынке. Если прогноз о снижении ставок оправдается, можно ожидать скачка продаж. При этом даже уменьшение на один процентный пункт может привести к существенным изменениям на рынке, пишут «Вести недвижимость».

Однако есть эксперты, которые относятся скептически к прогнозам и считают, что при нынешнем состоянии экономики, уменьшении уровня доходов у населения, даже снижение процентных ставок по ипотечному кредитованию, не сможет вернуть рынок недвижимости на прежний уровень.