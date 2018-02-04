ВКС России получат в 2018 году более ста современных летательных аппаратов

Воздушно-космические силы Российской Федерации в текущем году получат более ста новейших самолетов. Ранее в стране была принята новая Государственная программа вооружения на 2018-2027 годы.

В частности, ВКС России станут обладателями самых современных истребителей Су-35С и Су-30СМ, бомбардировщиков Су-34, а также вертолетов Ка-52, Ми-28 и Ми-8, передает газета "Известия". Подчеркивается также что будут поставлены около десяти дивизионных комплектов ЗРК С-400 и "Панцирь-С".

Напомним, что за минувший год Воздушно-космические силы страны получили не менее 200 модернизированных летательных аппаратов.