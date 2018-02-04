Первый мохнатый пациент у офтальмологов, человеческий хрусталик вживили еноту

Иркутские врачи-офтальмологи провели уникальную операцию, им удалось вживить хрусталик глаза человека очень необычному пациенту. В отделении микрохирургии зрение восстанавливали еноту‐полоскуну по кличке Марта.

Проблемы у животного начались практически с рождения. Когда щенок появился на свет в местном зоосаде, сотрудники поняли — со зрением у енота что-то не так. Ветеринары поставили неутешительный диагноз — врожденная двусторонняя катаракта и предложили усыпить животное. Но в судьбу Марты вмешались человеческие врачи.

В операционной отделения микрохирургии кипит работа. Анестезиолог проверяет пульс и давление, хирург делает привычный надрез. Вот только на операционном столе совсем не обычный пациент, а повышенной мохнатости. В больнице для людей оперируют енота. Кульминация операции — раньше этого не делал никто — еноту вживляют хрусталик человеческого глаза.

«Делали все как в человеческой хирургии, которую мы используем в стандартной практике. Сделали маленькие надрезы, измерили и поняли, что хрусталик человеческого глаза подойдет и для глаза енота», - рассказала хирург Марина Шантурова.

Операция длилась час, а когда енот приедет домой, будет смотреть на мир уже человеческими глазами, пишет 360tv.ru.