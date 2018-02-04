Штормовое предупреждение объявлено в Москве и области

Утром в воскресенье в Москве объявили штормовое предупреждение. На официальном сайте МЧС появилось сообщение о том, что до конца сегодняшнего дня в столице и некоторых областях погода будет опасной.

Согласно последней информации специалистов, очень сильный мокрый снег, метель, гололед и ветер с порывами до 20 метров в секунду будут зафиксированы в столице, Подмосковье, а также в Рязанской, Смоленской, Тульской, Калужской, Владимирской и Ивановской областях.

На портале ведомства подчеркивают, что гражданам следует обходить стороной деревья, линии электропередачи и металлические конструкции.