Родители убедили своего сына, что он умирает от рака, чтобы собрать деньги

История родителей-мошенников, которая произошла в американской Флориде шокировала весь интернет. 34-летняя Джинни Лонг и 47-летний Роберт Лонг убедили своего сына Доусона, что у него терминальная стадия рака мозга и начали сбор средств на его лечение.

8 месяцев аферисты рассказывали ужасные истории о последних днях своего младшего сына, о том, что даже не надеялись, что он встретит с ними Рождество, а пользователи Сети перечисляли и перечисляли деньги на лечение. Но самое ужасное, что подросток верил, что умрет со дня на день.

Пару арестовали в начале февраля. Как сообщает Miami Herald, мошенникам удалось обналичить часть пожертвованных средств. Полиция округа сообщила, что медицинское обследование ребенка, который 8 месяцев считал себя смертельно больным, показало, что никакой опухоли головного мозга у него нет вообще.

Супругам предъявлены обвинения в жестоком обращении с детьми и мошенничестве.