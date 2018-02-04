Молодой человек на спор дошел до финала в женском конкурсе красоты

Молодой человек из Казахстана доказал, что в женских конкурсах красоты может принять участие любой желающий, не зависимо от возраста и даже пола. 22-летний Илай Дягилев, на спор выиграл отборочный тур в виртуальном конкурсе Miss Virtual Kazakhstan-2018 под именем Арины Алиевой.

Свои фотографии на конкурс прислали около 4 тысяч девушек со всего Казахстана. В результате голосования пользователи сетей отобрали по одной финалистке из 14 областей страны. В том числе и Арину Алиеву. Когда был опубликован список финалисток, молодой человек отправил организаторам письмо, в котором признался, что это была шутка и он вовсе не девушка. Оркомитет сразу дисквалифицировал «участницу» и заменил ее другой претенденткой.

«Между мной и моими друзьями возник спор о красоте. И тогда я решил принять участие в этом конкурсе. Сам я всегда выступал за естественную красоту. Сейчас, вы сами видите, что многие девушки однотипные, все одинаково красятся, одеваются и считают, что если они следуют трендам, то они красивы. Я так не считаю», — объяснил Илай свой поступок изданию «Sputnik Казахстан».

Многих пользователей повеселил поступок Илая Дягилева, а некоторые даже пожалели, что молодой человек не дошел до финала. Ведь победительница помимо короны получит еще и автомобиль.