За минувшие сутки в Москве выпало 53 процента месячной нормы осадков

Синоптики рассказали о том, какое количество снега выпало в Москве за минувшие сутки. Согласно последней информации, за 24 часа на столицу России обрушилось более половины нормы осадков для февраля.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец подчеркнул, что в столице РФ выпало 53 процента месячной нормы осадков или 19 сантиметров снега, передает РИА "Новости".

Напомним, накануне эксперты предупреждали москвичей и гостей столицы о сильнейшем снегопаде. Вчера в течение всего дня мокрый снег не переставал идти, на улице было тепло и довольно мокро. Уже сегодня снегопад перейдет в метель, а температура понизится.





