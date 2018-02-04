Олимпийским рекордсменам - рекордное количество презервативов

На играх в Пхенчане олимпийцы получат рекордное количество средств контрацепции. На каждого спортсмена в среднем придется по 37 презервативов.

После открытия Олимпиады, будет выдано 110 тысяч упаковок со средствами контрацепции. Это на 10 тысяч больше, чем было на Играх в Сочи или в Ванкувере. Корзины с контрацептивами будут установлены в туалетах, в медцентре и в главном зале для прессы.

Производитель контрацептивов пожертвовал 100 000 резиновых изделий, заявив, что это сделано для «успешного проведения зимних Олимпийских игр и предотвращения распространения ВИЧ». Как показывает практика, такое количество презервативов вовсе не будет использовано, но спортсмены заберут их домой в качестве сувениров, пишет китайское издание South China Morning Post