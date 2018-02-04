Зачем олимпийцам Норвегии 15 тысяч куриных яиц?

В южнокорейском Пхёнчхане олимпийской сборной Норвегии доставили 15 тысяч куриных яиц. "Мы сильно удивились, когда коробки с яйцами все выгружали и выгружали из машины, а они все не заканчивались", - признался повар.

Как выяснилось, заказ на продукты делали с помощь онлайн-переводчика. Тот сработал не совсем верно. Повара для норвежских спортсменов заказывали только 1,5 тысячи. В итоге привезли в 10 раз больше яиц, чем нужно.

"Мы много готовим блюд из яиц для спортсменов. Это омлет, вареные и жареные яйца и копченый лосось с яичницей. Но все равно, нам столько не съесть", - смеется повар.

13,5 тысяч куриных яиц были возвращены. О забавном происшествии сообщило агентство NRK.