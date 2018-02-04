Около 13 тысяч лет назад в Землю врезался огненный шар, который изменил жизнь на планете. Как доказали ученые из Чикаго, он, собственно, и создал материки, которые существуют и сейчас.

В ходе анализа образцов горной породы, которые нашли в гренландских ледниках, ученые пришли к выводу: 13 тысяч лет назад произошли глобальные изменения климата. Об этом свидетельствовало увеличение концентрации соли и пыли в образце горной породы. Также там были следы масштабных пожаров и продукты горения - аммоний, оксид, ацетат. По расчётам ученых в то время могло произойти полное разрушение озонового слоя или значительное ослабление его.

Экспертам удалось собрать огромное количество доказательств, что апокалипсис действительно произошел. В этот период резко начали вымирать многие виды животных, которые были пищей для людей. И человечеству, чтобы выжить, пришлось начать осваивать земледелие. Однако многие племена все же бесследно исчезли с лица планеты, например, индейцы кловис культуры практически полностью перестали существовать.