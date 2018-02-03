Главный редактор «Спаса» Андрей Багров назвал информацию об избиении гендиректором Борисом Корчевниковым сотрудника компании «вбросом», который случился во время самого высокого рейтинга канала.

СМИ сообщают, что телеведущий Борис Корчевников избил своего подчиненного

Также сотрудники редакции утверждают, что информация о побоях ничего, кроме смеха, не вызывает. Над сообщением смеются все, кто знает характер Корчевникова.

Напомним, ранее Telegram-канал 112 заявил об обвинениях в избиении гендиректором Корчевниковым редактора архива православного канала «Спас».