Главред «Спаса» назвал информацию об избиении сотрудника Корчевниковым "вбросом"
3 февраля 2018, 21:54 [ «Аргументы Недели» ]
Главный редактор «Спаса» Андрей Багров назвал информацию об избиении гендиректором Борисом Корчевниковым сотрудника компании «вбросом», который случился во время самого высокого рейтинга канала.
Также сотрудники редакции утверждают, что информация о побоях ничего, кроме смеха, не вызывает. Над сообщением смеются все, кто знает характер Корчевникова.
Напомним, ранее Telegram-канал 112 заявил об обвинениях в избиении гендиректором Корчевниковым редактора архива православного канала «Спас».