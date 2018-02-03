Стало известно, когда начнут строить метро до станции Столбово в Новой Москве

К строительству нового участка из 7 станций метро протяженностью 17 км планируется приступить уже летом, сообщил заммэра Москвы Марат Хуснуллин. Речь идет об участке от улицы Новаторов до деревни Столбово. Собянин рассказал, когда произойдет запуск первого участка Большого кольца

По словам Хуснуллина, сейчас предстоит экспертиза, которая продлится «примерно два месяца». Потом будет объявлен конкурс. Линия пройдёт вдоль Ленинского проспекта, а после МКАД — по территориям посёлков Газопровод и Коммунарка, поселения Сосенское, вдоль проектируемой трассы МКАД – Коммунарка – аэропорт Астафьево. В перспективе она может дойти до Троицка.

Хуснуллин добавил, что от станции Саларьево строятся 4 станции – Филатов луг, Прокшино, Ольховая и Столбово – это продление Сокольнической линии. Их должны запустить до конца 2018 года. Тогда же введут в эксплуатацию станции Рассказовка и Говорово на Калининско-Солнцевской линии.