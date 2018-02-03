Человек получает большее удовольствие от интима в возрасте... очень неожиданном

Сотрудники Индианского университета США провели социологический опрос, в котором участвовали пять тысяч человек. Данные исследований многих ученых поставили многих в тупик.

В результате этого исследования выяснилось, что наибольшее удовольствие от интимной жизни люди получают по достижении приблизительно 60-летнего возраста. А точнее, пик наслаждения от секса у мужчин наблюдается в 64 года, а у женщин – в 66.

Как пишет Daily Mail., вопреки бытующему мнению о том, что с годами уровень гормонов снижается и занятия любовью не доставляют былого удовольствия людям в солидном возрасте, опрос выявил совершенно обратную ситуацию.

По словам участников исследования, после 60-ти все комплексы и волнения остаются далеко позади, они не испытывают скованности, а просто получают удовольствие и не думает о последствиях. К тому же к зрелому возрасту они становятся все более и более опытными любовниками, умеющими прислушиваться к желаниям партера и знающими, что именно хотят сами.