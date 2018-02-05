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Экономика и жизнь Института археологии РАН

5 февраля 2018, 09:11 [«Аргументы Недели», Николай УХТИН ]

Экономика и жизнь Института археологии РАН

В первой части нашего расследования о проблемах современной археологии – «Наука и жизнь в Институте археологии РАН» мы уже ссылались на одну из двух главных книг Александра Формозова, основателя историографии российской археологии - «Человек и наука. Записки археолога». Вторая книга - историографические очерки «Русские археологи в период тоталитаризма». Вспоминая эти работы, но размышляя уже о приметах «постсоветского» времени, историк и археолог Лев Клейн писал в статье «Два скандала в археологии»:

«Формозов не просто сформулировал ряд абстрактных истин о морали и аморальности учёных, а разобрал всё это на конкретных примерах, называя поимённо всех конкретных участников, включая самых маститых — академиков, директоров институтов, начальников экспедиций, заведующих кафедрами, всех. Сражаясь против всех (в греческом эпосе такая битва называется аристией), он обвинил многих в некомпетентности, бездарности, сервильности, беспринципности, подтасовках, фальсификациях, пьянстве, растратах, кумовстве, плагиате и т.д.»

В первой части нашего расследования, «про науку», мы коснулись этических норм современных российских официальных археологов – «трусливых и угодливых». В этой, экономической части, поговорим о некомпетентности, бездарности, сервильности, беспринципности, подтасовках, фальсификациях, пьянстве, растратах, кумовстве и плагиате.

 «Спасение утопающих…»

Мы уже рассказывали в первой части о буме «спасательной» археологии. То, что у нас в стране есть, как и раньше,  «великие» стройки, это, конечно хорошо. Но, в тоже время,  стройки эти открывают новые возможности нечистым на руку археологам.

Строителям надо строить. И строить быстро. Поэтому любая попутная археологическая находка грозит объявлением любого котлована объектом изучения. И вот тут широчайшее поле для манипуляций. Строите в шутку, а в каждой шутки есть доля правды, называют такие ситуации рейдерством археологов.

А общепринятая  сегодня практика  - затяжная пауза перед объявлением того, что нашли? Объясняют это просто  - археологов якобы не хотят привлекать  внимание черных копателей, но последние в долгу не остаются и обвиняют официальных археологов в банальном воровстве. 

И всё это никогда не выноситься наружу. Например, информация «об уровне археологического нюха» представителей Института археологии РАН» широко обсуждалась лишь однажды. 

Главный в «спасательной» археологии  в стране, без сомнения –  начальник отдела сохранения археологического наследия, зам. директора ИА РАН Ася Энговатова. С 2004 по 2010 год она руководила раскопками в Ярославле, где, как известно, решили отметить в 2010 году тысячелетний юбилей города: 

«Дата празднования изначально была определена не археологами, а историками. Было несколько конференций в Институте истории и заседаний ведущих историков, которые совместно с администрацией города Ярославля, с правительством определяли дату, исходя из возможностей письменных источников и летописных упоминаний, а также исходя из логики исторических событий. Первая летописная дата, 1072 год, относится к моменту похода булгар на Ярославль. Но поскольку город имеет название (город Ярослава) то, по мнению историков, это даёт основание полагать, что его основание связано с Ярославом Мудрым. А археологические работы в центре Ярославля были связаны, со строительными работами, а не с обоснованием тысячелетия города».

Но очень долго ничего обосновывающегося не находилось, вот например почти истеричный заголовок в ярославской комсомолке от 20.10.2010: «Последние раскопки археологов не подтвердили 1000-летний возраст Ярославля.

Работы в Ярославле преподнесли археологам много сюрпризов. Главным открытием стал тот факт, что на месте огромного раскопа под строительство Успенского собора не обнаружилось находок XI века, которые подтвердили бы 1000-летний возраст города».

А уже 27.10.2010 в честь Аси Викторовны сайт «Ярославский регион» написал такие слова: 

«Возраст и точное место основания Ярославля теперь подтверждены вещдоками.

Имя выдающегося археолога Аси Энговатовой теперь имеет особое значение для Ярославля: благодаря работе экспедиции под её руководством нашлись вещественные доказательства того, что тысячелетний город не приписал себе лишнюю сотню лет.

- … Огромный раскоп территории Успенского собора, к нашему большому удивлению, не содержал остатков и слоев XI века…

– А 1000-летие-то уже было анонсировано!

– Вот именно. И тут следует сказать о роли раскопок на территории Рубленого города. Hа пятачке, ограниченном Которослью, площадью Челюскинцев и Медведицким оврагом, мы наткнулись на фортификационные сооружения. Это огромные валы шириной 18 метров, очень мощные сооружения! И они датированы XI веком. Именно на этом месте и появился древний город Ярославль.

– А как насчёт даты основания Ярославля? 

– Археология не называет точных дат. Понятно, что основание Ярославля, скорее всего, связано с деятельностью Ярослава Мудрого. Так что в этой дате больше идеологии…

– В этой связи хочется поинтересоваться: вы испытывали когда-нибудь со стороны власти давление? Вот, скажем, есть какая-то дата, её нужно подтвердить…

– В моей работе такого не было. Мало того, на нас бесполезно давить».

Фото

 

Самое, пожалуй, смешное, что обе заметки были опубликованы по мотивам одного и того же мероприятия с участием Аси Энговатовой - V Межрегиональной конференции «Археология: история и перспективы». 

Как вы понимаете, у «выдающегося археолога» Аси Энговатовой с перспективами все в порядке. Она человек властями обласканный и не бедный. 

«Страшно далеки они от народа»

ТАСС сообщает:  «Руководство Российской академии наук и Федерального агентства научных организаций весной 2018 года обсудят меры по выравниванию зарплат учёных в различных регионах страны, разрыв в которых усиливается в связи с выполнением майских указов президента РФ. Об этом на пресс-конференции по итогам года заявил вице-президент РАН, руководитель научно-координационного совета ФАНО Юрий Балега».

Напомним, что майские указы предполагали доведение средней зарплаты научных сотрудников до 200% от средней по региону к 2018 году».

Новый президент РАН, академик Александр Сергеев (избран в сентябре 2017 г.):

«Зарплата вице-президента РАН с учётом всех выплат составляет сейчас от 60 до 80 тыс. рублей в месяц! Штатное расписание не менялось с 2007 года. Понимаете, что это позор? Нужна реорганизация, чтобы люди получали, наконец, нормальные зарплаты…»

Информация ФАНО: «По итогам второго квартала 2017 года средняя заработная плата сотрудников научных институтов составила 40,541 рубля».

Всё плохо?

Отнюдь.

Задекларированный доход Аси Энговатовой за 2014 год - 3 91 681,13 руб,  2015 год - 3 270 330,7 руб. и 2016 год - 4 766 800,45 руб. Это на минуточку – не 40, не 80 и даже не 120, а 397 233, 27 рубля в месяц. И продолжает расти, в ноябре 2017 её зарплата приближалась уже к 700 тысячам рублей;

А. В. Энговатова владеет тремя автомобилям: Хонда СR-V, Форд Фокус и Мицубиси Аутлендер.

Только в 2017 году А. В. Энговатова более десяти раз вылетала за границу, в приоритете Милан и Лион. Предположим, летала на археологические мероприятия. Хотя тот же гугл подсказывает, что последнее, что было в Милане на относительно близкую Энговатовой тему, было в 2011 году, а в Лионе - в 2016 году. Хорошо живут российские археологи, богатая международная программа! Наверное, это и есть те самые гранты на командировки, полёты и прочие атрибуты красивой жизни.

А если серьёзно, интересны, конечно, источники финансирования зарубежных вояжей и Энговатовой, и её дочери.

У старшей дочери Энговатовой (1992 г.р.), работавшей в 2015-2016 гг. в ИА РАН, в вылетах за границу есть и Милан и Лион, как у мамы, но в приоритетах – Рим. А вот машин – тоже три: Фольксваген Пассат СС, Ауди А3 и новенькая БМВ Х5. Хотя, повторим, официальный доход около 600 т. руб. в год

Младшая дочь (1994 г.р.) имеет только на пару с сестрой (по 1\2 долевой собственности) пару квартир в Москве. Но у неё (вернее у мамы) ещё все впереди. А вот мама самой  Аси, уже находясь на пенсии, приобрела квартиру в Москве на Земляном валу, кадастровой стоимостью около 30 млн. рублей, а реальную несложно найти на сайтах по продаже недвижимости, и она впечатляет.

Мы уже писали в первой публикации, что Энговатова «учредила, владеет и управляет» и Фондом «Археологическое наследие» и созданным, видимо, для распила бюджетных денег (почему бы не отправлять деньги напрямую институту, без «прокладок»?) ООО «Управление делами Фонда «Археологическое наследие». О масштабах «освоения» бюджета можно почитать, например, вот в этом информационном сообщение о том, «кто поможет застраивать к саммиту АТЭС-2012 остров Русский». 

Правильно, Управление делами Фонда «Археологическое наследие» «поможет».

 Ярославль, остров Русский, далее везде…

Москва златоглавая

И если вдруг кто, как, например, руководство и юристы ИА РАН, подумал, что цель наших публикаций оклеветать и очернить исключительно ИА РАН, то для вас, на закуску, рассказ о взаимоотношениях  археологов и проекта московских властей «Моя улица»:

« Как рассказал главный археолог столицы Леонид Кондрашев, уникальные предметы «подарила» реконструкция улиц. Только на ста квадратных метрах Биржевой площади раскопали больше полутысячи артефактов. В их числе украшения, обувь, металлические изделия. Самые ранние находки - монеты из мастерской медника, редкие браслеты из стеклянных нитей, глиняная посуда - датируются XII веком. Столь масштабных открытий, утверждают археологи, в столице не было более 60 лет», – пишет Российская газета.

У главного редактора сайта «Хранители наследия» не столь радостный взгляд на происходящее:

«4 сентября 2017 года мой коллега по «Архнадзору» Александр Фролов, проходя по Биржевой площади, обнаружил в бывшем археологическом раскопе, а ныне строительном котловане печально знаменитого фонтана «Моей улицы» - полное отсутствие фундаментов средневекового подворья Иосифо-Волоколамского монастыря XVI-XVII вв. 

Когда месяц назад разразился скандал с частичным демонтажем этого бесценного объекта архитектурной археологии, столичные официальные лица и официальные археологи наперебой рассказывали, что на самом деле это музеефикация, что фрагменты старины глубокой бережно укутаны геотканью и полиэтиленом. Теперь нет и их.

В этом легко убедиться, взглянув на две фотографии. Первая сделана 26 июня, а вторая – 14 сентября 2017 года.

Фото

 

Фото 

 

Столичные власти торопятся. «Уникальный фонтан» на Биржевой площади, который им гораздо милее и важнее уникальных археологических древностей, должен быть запущен уже в конце октября. 

Я не знаю, что ещё и какими словами тут можно написать. Вандализм, варварство, вранье, вероломство, волюнтаризм – можно много придумать слов на каждую букву русской азбуки, но что толку? Слова будут ходить по кругу, а нам будут рассказывать о музеефикациях и уникальных фонтанах».

А блог Архнадзор вспоминает историю «из практики лондонской археологии, завязкой своей напоминающая скорбное приключение на Биржевой площади. Если бы и развязка была похожей - можно было бы говорить, что Москва в этом вопросе отстаёт от Лондона на 30 лет, но оказывается, что намного больше».

И тоже приводят несколько фотографий, что бы мы с вами могли найти «120 отличий».

Фото

 

Фото

Комментарий археолога Игоря Кондратьева там же: «Касательно нашего отставания от Лондона. Знаменитая инструкция PPG 12, принятая в 1989 году, была совершенно синхронна и аналогична нашему Решению Моссовета 1584. Просто с тех пор наша московская археологическая служба деградировала, а лондонская осталась в силе».

Ну, что-ж – деградировали, да, можно и так сказать. Но отдельные  то «выдающие археологи», вполне себе устроились, совмещая служение науке и личное обогащение.  

 

 

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Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке опасной инфекции в Индии

Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке опасной инфекции в Индии

Роспотребнадзор предупреждает россиян, планирующих поездки в Индию, о вспышке опасной вирусной инфекции - кьясанурской лесной болезни (КЛБ). По данным Минздрава Индии, за два года умерли 19 человек.

//В мире

Обнародованы подробности последнего боя погибшего в Сирии пилота Су-25

Обнародованы подробности последнего боя погибшего в Сирии пилота Су-25

В минувшую субботу в Сирии был сбит российский штурмовик Су-25. Управлявший самолетом пилот катапультировался и принял бой с террористами на земле, в ходе которого погиб. СМИ узнали подробности инцидента.

//Наука

В России даже тюлени боевые

В России даже тюлени боевые

В то время как одни ученые занимаются роботами, другие тренируют животных. Оказывается, тюлени могут пригодиться человеку в самых разных сферах.

//Спорт

Мария Захарова: Не пора ли на допинг проверить членов МОК

Мария Захарова: Не пора ли на допинг проверить членов МОК

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова предложила проверить членов Международного олимпийского комитета (МОК) на употребление допинга.

//Новости Гнездо.ру

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//Общество

В Москве и Подмосковье солдаты направлены на борьбу с сугробами

В Москве и Подмосковье солдаты направлены на борьбу с сугробами

Для устранения последствий непогоды властям Москвы и ближайшего Подмосковья пришлось обращаться за помощью к военным. Примерно 100 военнослужащих и техника приступили к очистке улиц от снежных заносов.

//Общество

Крымский коммунист Степан Кискин попросил патриарха Кирилла помочь ветерану

Крымский коммунист Степан Кискин попросил патриарха Кирилла помочь ветерану

Первый секретарь комитета Симферопольского городского отделения КПРФ Степан КИСКИН обратился к патриарху РФ Кириллу с просьбой помочь ветерану ВОВ в получении квартиры.

//Общество

Погибший в Сирии пилот Су-25 служил в Приморье, власти выразили соболезнования

Погибший в Сирии пилот Су-25 служил в Приморье, власти выразили соболезнования

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко выразил соболезнования родным и близким военного летчика, майора Романа Филипова, геройски погибшего в Сирии.

//Спорт

Футболисты "Зенита" не смог обыграть "Слован"

Футболисты "Зенита" не смог обыграть "Слован"

В трёх крайних товарищеских матчах питерский "Зенит" одержал крупные победы, забивая по пять или четыре мяча за игру. Соперники были не самыми сильными, но и вчера подопечных Манчини ожидала не самая сложная игра.

//Общество

ВОЗ: Употребление алкоголя может вызывать семь видов рака

ВОЗ: Употребление алкоголя может вызывать семь видов рака

Представители ВОЗ заявили о риске развития рака при употреблении алкоголя. По данным ВОЗ, в настоящее время рак является второй основной причин смерти в мире после сердечно-сосудистых заболеваний.

//Шоу-бизнес

Мария Кожевникова объяснила, почему стремится похудеть до заветных цифр

Мария Кожевникова объяснила, почему стремится похудеть до заветных цифр

Актриса Мария Кожевникова - мама троих сыновей. Во время каждой беременности Мария поправлялась, а после родов стремилась похудеть. "... худеть буду не для эстетики, а для физического комфорта".

//Общество

Экономика и жизнь Института археологии РАН

Экономика и жизнь Института археологии РАН

В первой части нашего расследования о проблемах современной археологии – «Наука и жизнь в Институте археологии РАН» мы уже ссылались на одну из двух главных книг Александра Формозова, основателя историографии российской археологии - «Человек и наука. Записки археолога».

//В мире

Приземлившийся возле сельсовета «НЛО» вызвал переполох в Винницкой области

Приземлившийся возле сельсовета «НЛО» вызвал переполох в Винницкой области

Спасатели Винницкой области на выходных выезжали на место обнаружения «неопознанного летающего объекта». О том, что возле одного из сельсоветов приземлился НЛО, в экстренные службы сообщили местные власти.

//Шоу-бизнес

Наталия Гулькина показала взрослых сына и дочь

Наталия Гулькина показала взрослых сына и дочь

Певица, бывшая солиста группы "Мираж" Наталия Гулькина показала своих взрослых сына Алексея и дочь Яну. По признанию Натальи, она рано вышла замуж и в 20 лет уже стала мамой.

//Общество

Стали известны последние слова пилота российского Су-25, погибшего в Сирии

Стали известны последние слова пилота российского Су-25, погибшего в Сирии

Стали известны последние слова пилота российского Су-25, погибшего в сирийском Идлибе. Летчик - майор Роман Филипов подорвал гранату, успев выкрикнуть слова «Это вам за пацанов!».

//В мире

Обнародован план захвата Донбасса украинской армией

Обнародован план захвата Донбасса украинской армией

В интернете опубликован план наступательной операции Вооруженных сил Украины на неподконтрольной Киеву территории на востоке страны. В документе говорится, что он подготовлен Генеральным штабом ВСУ.

//Спорт

МОК отказал 13 оправданным CAS спортсменам-россиянам в приглашении на ОИ

МОК отказал 13 оправданным CAS спортсменам-россиянам в приглашении на ОИ

Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил до участия в Зимних Олимпийских играх-2018 15 россиян - 13 спортсменов и двух тренеров, оправданных Спортивным арбитражным судом в Лозанне (CAS).

//В мире

Пушков считает причиной проблем на Украине «немощные руки Киева»

Пушков считает причиной проблем на Украине «немощные руки Киева»

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя нападение на здание Союза венгров в Ужгороде, назвал причиной проблем на Украине «немощные руки Киева».

//Общество

Минздрав назвал самые распространённые виды рака в России

Минздрав назвал самые распространённые виды рака в России

Министерство здравоохранения назвало самые распространённые виды рака в России, диагностируемые в 2016 году. Рак молочной железы является вторым по распространённости среди женщин видом онкологии.

//Общество

Собянин разрешил детям не ходить в школу 5 февраля

Собянин разрешил детям не ходить в школу 5 февраля

Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье сделал важное объявление для московских школьников и их родителей. Из-за сильного снегопада посещение школ в понедельник, 5 февраля, объявлено свободным.

//Общество

В сети попало шокирующее видео, как мужчина живым котом вместо тряпки моет авто

В сети попало шокирующее видео, как мужчина живым котом вместо тряпки моет авто

Правоохранительные органы проверяют видеоролик, на котором запечатлено как мужчина моет свою машину котом. В декабре 2017 года Госдума приняла законопроект об ужесточении наказания за жестокое обращение с животными.

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