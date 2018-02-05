Экономика и жизнь Института археологии РАН

В первой части нашего расследования о проблемах современной археологии – «Наука и жизнь в Институте археологии РАН» мы уже ссылались на одну из двух главных книг Александра Формозова, основателя историографии российской археологии - «Человек и наука. Записки археолога». Вторая книга - историографические очерки «Русские археологи в период тоталитаризма». Вспоминая эти работы, но размышляя уже о приметах «постсоветского» времени, историк и археолог Лев Клейн писал в статье «Два скандала в археологии»:

«Формозов не просто сформулировал ряд абстрактных истин о морали и аморальности учёных, а разобрал всё это на конкретных примерах, называя поимённо всех конкретных участников, включая самых маститых — академиков, директоров институтов, начальников экспедиций, заведующих кафедрами, всех. Сражаясь против всех (в греческом эпосе такая битва называется аристией), он обвинил многих в некомпетентности, бездарности, сервильности, беспринципности, подтасовках, фальсификациях, пьянстве, растратах, кумовстве, плагиате и т.д.»

В первой части нашего расследования, «про науку», мы коснулись этических норм современных российских официальных археологов – «трусливых и угодливых». В этой, экономической части, поговорим о некомпетентности, бездарности, сервильности, беспринципности, подтасовках, фальсификациях, пьянстве, растратах, кумовстве и плагиате.

«Спасение утопающих…»

Мы уже рассказывали в первой части о буме «спасательной» археологии. То, что у нас в стране есть, как и раньше, «великие» стройки, это, конечно хорошо. Но, в тоже время, стройки эти открывают новые возможности нечистым на руку археологам.

Строителям надо строить. И строить быстро. Поэтому любая попутная археологическая находка грозит объявлением любого котлована объектом изучения. И вот тут широчайшее поле для манипуляций. Строите в шутку, а в каждой шутки есть доля правды, называют такие ситуации рейдерством археологов.

А общепринятая сегодня практика - затяжная пауза перед объявлением того, что нашли? Объясняют это просто - археологов якобы не хотят привлекать внимание черных копателей, но последние в долгу не остаются и обвиняют официальных археологов в банальном воровстве.

И всё это никогда не выноситься наружу. Например, информация «об уровне археологического нюха» представителей Института археологии РАН» широко обсуждалась лишь однажды.

Главный в «спасательной» археологии в стране, без сомнения – начальник отдела сохранения археологического наследия, зам. директора ИА РАН Ася Энговатова. С 2004 по 2010 год она руководила раскопками в Ярославле, где, как известно, решили отметить в 2010 году тысячелетний юбилей города:

«Дата празднования изначально была определена не археологами, а историками. Было несколько конференций в Институте истории и заседаний ведущих историков, которые совместно с администрацией города Ярославля, с правительством определяли дату, исходя из возможностей письменных источников и летописных упоминаний, а также исходя из логики исторических событий. Первая летописная дата, 1072 год, относится к моменту похода булгар на Ярославль. Но поскольку город имеет название (город Ярослава) то, по мнению историков, это даёт основание полагать, что его основание связано с Ярославом Мудрым. А археологические работы в центре Ярославля были связаны, со строительными работами, а не с обоснованием тысячелетия города».

Но очень долго ничего обосновывающегося не находилось, вот например почти истеричный заголовок в ярославской комсомолке от 20.10.2010: «Последние раскопки археологов не подтвердили 1000-летний возраст Ярославля.

Работы в Ярославле преподнесли археологам много сюрпризов. Главным открытием стал тот факт, что на месте огромного раскопа под строительство Успенского собора не обнаружилось находок XI века, которые подтвердили бы 1000-летний возраст города».

А уже 27.10.2010 в честь Аси Викторовны сайт «Ярославский регион» написал такие слова:

«Возраст и точное место основания Ярославля теперь подтверждены вещдоками.

Имя выдающегося археолога Аси Энговатовой теперь имеет особое значение для Ярославля: благодаря работе экспедиции под её руководством нашлись вещественные доказательства того, что тысячелетний город не приписал себе лишнюю сотню лет.

- … Огромный раскоп территории Успенского собора, к нашему большому удивлению, не содержал остатков и слоев XI века…

– А 1000-летие-то уже было анонсировано!

– Вот именно. И тут следует сказать о роли раскопок на территории Рубленого города. Hа пятачке, ограниченном Которослью, площадью Челюскинцев и Медведицким оврагом, мы наткнулись на фортификационные сооружения. Это огромные валы шириной 18 метров, очень мощные сооружения! И они датированы XI веком. Именно на этом месте и появился древний город Ярославль.

– А как насчёт даты основания Ярославля?

– Археология не называет точных дат. Понятно, что основание Ярославля, скорее всего, связано с деятельностью Ярослава Мудрого. Так что в этой дате больше идеологии…

– В этой связи хочется поинтересоваться: вы испытывали когда-нибудь со стороны власти давление? Вот, скажем, есть какая-то дата, её нужно подтвердить…

– В моей работе такого не было. Мало того, на нас бесполезно давить».

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Самое, пожалуй, смешное, что обе заметки были опубликованы по мотивам одного и того же мероприятия с участием Аси Энговатовой - V Межрегиональной конференции «Археология: история и перспективы».

Как вы понимаете, у «выдающегося археолога» Аси Энговатовой с перспективами все в порядке. Она человек властями обласканный и не бедный.

«Страшно далеки они от народа»

ТАСС сообщает: «Руководство Российской академии наук и Федерального агентства научных организаций весной 2018 года обсудят меры по выравниванию зарплат учёных в различных регионах страны, разрыв в которых усиливается в связи с выполнением майских указов президента РФ. Об этом на пресс-конференции по итогам года заявил вице-президент РАН, руководитель научно-координационного совета ФАНО Юрий Балега».

Напомним, что майские указы предполагали доведение средней зарплаты научных сотрудников до 200% от средней по региону к 2018 году».

Новый президент РАН, академик Александр Сергеев (избран в сентябре 2017 г.):

«Зарплата вице-президента РАН с учётом всех выплат составляет сейчас от 60 до 80 тыс. рублей в месяц! Штатное расписание не менялось с 2007 года. Понимаете, что это позор? Нужна реорганизация, чтобы люди получали, наконец, нормальные зарплаты…»

Информация ФАНО: «По итогам второго квартала 2017 года средняя заработная плата сотрудников научных институтов составила 40,541 рубля».

Всё плохо?

Отнюдь.

Задекларированный доход Аси Энговатовой за 2014 год - 3 91 681,13 руб, 2015 год - 3 270 330,7 руб. и 2016 год - 4 766 800,45 руб. Это на минуточку – не 40, не 80 и даже не 120, а 397 233, 27 рубля в месяц. И продолжает расти, в ноябре 2017 её зарплата приближалась уже к 700 тысячам рублей;

А. В. Энговатова владеет тремя автомобилям: Хонда СR-V, Форд Фокус и Мицубиси Аутлендер.

Только в 2017 году А. В. Энговатова более десяти раз вылетала за границу, в приоритете Милан и Лион. Предположим, летала на археологические мероприятия. Хотя тот же гугл подсказывает, что последнее, что было в Милане на относительно близкую Энговатовой тему, было в 2011 году, а в Лионе - в 2016 году. Хорошо живут российские археологи, богатая международная программа! Наверное, это и есть те самые гранты на командировки, полёты и прочие атрибуты красивой жизни.

А если серьёзно, интересны, конечно, источники финансирования зарубежных вояжей и Энговатовой, и её дочери.

У старшей дочери Энговатовой (1992 г.р.), работавшей в 2015-2016 гг. в ИА РАН, в вылетах за границу есть и Милан и Лион, как у мамы, но в приоритетах – Рим. А вот машин – тоже три: Фольксваген Пассат СС, Ауди А3 и новенькая БМВ Х5. Хотя, повторим, официальный доход около 600 т. руб. в год

Младшая дочь (1994 г.р.) имеет только на пару с сестрой (по 1\2 долевой собственности) пару квартир в Москве. Но у неё (вернее у мамы) ещё все впереди. А вот мама самой Аси, уже находясь на пенсии, приобрела квартиру в Москве на Земляном валу, кадастровой стоимостью около 30 млн. рублей, а реальную несложно найти на сайтах по продаже недвижимости, и она впечатляет.

Мы уже писали в первой публикации, что Энговатова «учредила, владеет и управляет» и Фондом «Археологическое наследие» и созданным, видимо, для распила бюджетных денег (почему бы не отправлять деньги напрямую институту, без «прокладок»?) ООО «Управление делами Фонда «Археологическое наследие». О масштабах «освоения» бюджета можно почитать, например, вот в этом информационном сообщение о том, «кто поможет застраивать к саммиту АТЭС-2012 остров Русский».

Правильно, Управление делами Фонда «Археологическое наследие» «поможет».

Ярославль, остров Русский, далее везде…

Москва златоглавая

И если вдруг кто, как, например, руководство и юристы ИА РАН, подумал, что цель наших публикаций оклеветать и очернить исключительно ИА РАН, то для вас, на закуску, рассказ о взаимоотношениях археологов и проекта московских властей «Моя улица»:

« Как рассказал главный археолог столицы Леонид Кондрашев, уникальные предметы «подарила» реконструкция улиц. Только на ста квадратных метрах Биржевой площади раскопали больше полутысячи артефактов. В их числе украшения, обувь, металлические изделия. Самые ранние находки - монеты из мастерской медника, редкие браслеты из стеклянных нитей, глиняная посуда - датируются XII веком. Столь масштабных открытий, утверждают археологи, в столице не было более 60 лет», – пишет Российская газета.

У главного редактора сайта «Хранители наследия» не столь радостный взгляд на происходящее:

«4 сентября 2017 года мой коллега по «Архнадзору» Александр Фролов, проходя по Биржевой площади, обнаружил в бывшем археологическом раскопе, а ныне строительном котловане печально знаменитого фонтана «Моей улицы» - полное отсутствие фундаментов средневекового подворья Иосифо-Волоколамского монастыря XVI-XVII вв.

Когда месяц назад разразился скандал с частичным демонтажем этого бесценного объекта архитектурной археологии, столичные официальные лица и официальные археологи наперебой рассказывали, что на самом деле это музеефикация, что фрагменты старины глубокой бережно укутаны геотканью и полиэтиленом. Теперь нет и их.

В этом легко убедиться, взглянув на две фотографии. Первая сделана 26 июня, а вторая – 14 сентября 2017 года.

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Столичные власти торопятся. «Уникальный фонтан» на Биржевой площади, который им гораздо милее и важнее уникальных археологических древностей, должен быть запущен уже в конце октября.

Я не знаю, что ещё и какими словами тут можно написать. Вандализм, варварство, вранье, вероломство, волюнтаризм – можно много придумать слов на каждую букву русской азбуки, но что толку? Слова будут ходить по кругу, а нам будут рассказывать о музеефикациях и уникальных фонтанах».

А блог Архнадзор вспоминает историю «из практики лондонской археологии, завязкой своей напоминающая скорбное приключение на Биржевой площади. Если бы и развязка была похожей - можно было бы говорить, что Москва в этом вопросе отстаёт от Лондона на 30 лет, но оказывается, что намного больше».

И тоже приводят несколько фотографий, что бы мы с вами могли найти «120 отличий».

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Комментарий археолога Игоря Кондратьева там же: «Касательно нашего отставания от Лондона. Знаменитая инструкция PPG 12, принятая в 1989 году, была совершенно синхронна и аналогична нашему Решению Моссовета 1584. Просто с тех пор наша московская археологическая служба деградировала, а лондонская осталась в силе».

Ну, что-ж – деградировали, да, можно и так сказать. Но отдельные то «выдающие археологи», вполне себе устроились, совмещая служение науке и личное обогащение.