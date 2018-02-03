В Симферополе у местной жительницы в больнице украли куртку и обувь

Жительницу одного из сел Раздольненского района обокрали в больнице Симферополя. Целью грабителя стали куртка и обувь 38-летней женщины.

Она обратилась в полицию и рассказала, что перед заходом в кабинет врача она оставила верхнюю одежду и обувь на стуле в коридоре. Пройдя обследование, женщина обнаружила отсутствие своих вещей, пишут "Аргументы недели - Крым".

Спустя какое-то время женщина вернулась для повторного обследования в ту же больницу. Ожидая очереди, крымчанка увидела незнакомку, одетую ее в куртку и сапоги, и сразу же позвонила оперативному сотруднику, который вел дело.

В ходе розыскных мероприятий по подозрению в совершении кражи была задержана 41-летняя ранее не судимая жительница одного из сел Красногвардейского района. Она рассказала, что в день кражи приехала в больницу для обследования. Увидев бесхозные вещи на стуле в коридоре, сложила их в пакет и скрылась.

Через некоторое время, надев обновку, она поехала на повторный осмотр к врачу. В коридоре медучреждения по року судьбы носом к носу столкнулась с потерпевшей. Задержанная призналась в совершении данного преступления и добровольно вернула похищенное имущество.

Возбуждено уголовное дело по статье «кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.