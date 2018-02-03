Детей и учителей заставили постоять с плакатами в поддержку наших олимпийцев

На Кубани школьников в принудительном порядке согнали на митинг в поддержку российских олимпийцев рано утром в субботу. От каждого учебного заведения на мероприятие должны были прийти от пятидесяти до сотни учащихся 6-8 классов.

Дети должны были подготовить и взять с собой патриотические плакаты, а также их попросили выучить пару кричалок в поддержку наших спортсменов. За порядком пришлось следить педагогам: на каждых 15 школьников по одному учителю. Дети должны быть «веселые, энергичные, спортивные, с флажками и шарами в руках» – именно так написано в приказе начальника департамента образования в Армавире. Соответствующие документы сейчас обсуждают в соцсетях.

Акции такого же формата не обошли стороной и Сочи, Краснодар и Анапу. Их инициатор – Общественная палата России.