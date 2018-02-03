Ещё не успели состояться очередные президентские выборы, знаменующие последний президентский срок для Владимира Путина, но аналитики уже начали просчитывать варианты, каким образом действующий президент и дальше сможет законно оставаться у власти.



Как вариант рассматривается изменение Конституции. Не сбрасывается со счетов также идея введения Учредительного собрания, которая чуть было не реализовалась ровно сто лет назад, если бы перевес в нём не был на стороне эсеров, а не большевиков. Учредительное собрание могло бы выполнить функции своего рода проектного комитета по разработке концепции, структуры и программы мероприятий по становлению абсолютно новой политической системы и государственности.



Один из авторов нынешней российской Конституции председатель Правления Российского исторического общества, заслуженный юрист России, д.ю.н., профессор Сергей ШАХРАЙ тоже заметил, что в последние годы идея Учредительного собрания вновь появилась в общественно-политическом дискурсе. Главным образом – в привязке к сюжету о необходимости изменения действующей или принятия абсолютно новой Конституции. Но Шахрай считает, что в имеющемся контексте этот процесс – не созидательный, а разрушительный.



"Изменение действующей Конституции не решит никаких реальных или виртуально надуманных проблем. Напротив – только создаст новые. Более того, смена Конституции как раз и приведёт к разрыву преемственности. Разрушит политическую стабильность и приведёт к революционной ситуации, что противоречит самой сути и идее Учредительного собрания", - говорит Сергей Шахрай.



