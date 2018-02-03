СК предлагает изменить порядок усыновления детей

Следственный комитет призывает переработать порядок передачи детей в приемные семьи после ситуации с применением насилия в отношении трехлетнего ребенка со стороны приемных родителей в Подмосковье.

Как сообщается на сайте комитета, это уже не первый случай насилия над детьми в приемных семьях. Появляются вопросы к порядку осуществления передачи детей приемным родителям и ведению контроля за такими семьями.

В Московской области сотрудники полиции задержали опекунов маленького мальчика, которые подозреваются в попытке его убийства. Врачи диагностировали у трехлетнего мальчика закрытую черепно-мозговую травму, кому, а также отравление психотропными препаратами.