Банк персональных биометрических данных будет создан в России

В России весной этого года появится банк с персональными биометрическими данными. Проектом занимается Министерство коммуникаций и связи. Его можно обсудить на портале проектов нормативно-правовых актов.

До 30 апреля Минкомсвязи согласует все необходимые пункты с правительством РФ совместно с Банком России. В настоящий момент ведомство подготавливает базу данных с персональной биометрической информацией.

Банки и другие участники финансового рынка смогут запрашивать систему о степени соответствия данных граждан, чтобы проводить идентификацию клиентов.