Банк персональных биометрических данных будет создан в России
3 февраля 2018, 18:09 [ «Аргументы Недели» ]
В России весной этого года появится банк с персональными биометрическими данными. Проектом занимается Министерство коммуникаций и связи. Его можно обсудить на портале проектов нормативно-правовых актов.
До 30 апреля Минкомсвязи согласует все необходимые пункты с правительством РФ совместно с Банком России. В настоящий момент ведомство подготавливает базу данных с персональной биометрической информацией.
Банки и другие участники финансового рынка смогут запрашивать систему о степени соответствия данных граждан, чтобы проводить идентификацию клиентов.