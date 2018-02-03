Человечество зародилось не на Земле, уверены конспирологи

Известный конспиролог Доктор Эллис Сильвер утверждает, что представители человечества зарождались и эволюционировали на другой планете, а затем инопланетяне переселили их на Землю.

В книге «Люди не с Земли» его теория основана на физиологическом невосприятии людьми жары и холода. Инопланетные цивилизации специально «выращивали» будущих землян, а затем перевезли их на звездолете в Солнечную систему и заселили ими самую подходящую для жизни планету. На момент появления людей на Голубой планете уже существовали различные формы жизни, но они не обладали разумом.

Люди имеют слишком специфическую физиологию, у которой нет наличия иммунитета к земным условиям жизни. И все это именно потому, считает Сильвер, что человечество эволюционировало на другой планете, с иной атмосферой и солнечным излучением. Об этом свидетельствует неспособность организма человека противостоять жаре и холоду, нестабильность артериального давления, а также случаи головокружения, пишет oane.ws