Пермские моторы для самолетов еще не готовы, но уже ясно, они хуже конкурентов

50 самолетов МС-21 покупает компания «Аэрофлот» у госкорпорации «Ростех» По условиям контракта половина воздушных судов будет поставляться с американскими двигателями Pratt & Whitney, а другая — с пермскими ПД-14.

Однако специалисты удивлены, двигатели еще не готовы для поставок, но уже сейчас известно, что они проигрывают технике из США. Новость о покупке пермских и американских двигателей, о которых пишет РБК, возмутила пользователей соцсетей. «100 миллионов долларов за самолет! За эти деньги можно купить Boeing или Airbus», «Надеюсь, у них в хвосте ничего не будет постукивать, как у новой «Весты», — комментирую покупку пользователи в социальных сетях.

Эксперты утверждают, что «ПД-14 еще не вышел, а уже уступает американским моторам по топливной эффективности. Так что для заказчиков американские движки будет предпочтительнее, а вот „Аэрофлот“ на наших летать будет скорее всего», пишет URA.RU.