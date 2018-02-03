В честь победы детсадовцев поставили на колени в снег

В городе Михайловка Волгоградской области необычным флешмобом местная администрация отпраздновала 75-летнюю годовщину победы советской армии в Сталинградской битве. Они в буквальном смысле поставили воспитанников детского сада на колени, выложив их телами число семьдесят пять.

На сайте Михайловки, администрация отчиталась об успешно проведенном мероприятии, а в социальной сети появились фото акции. На одной из фотографий видно, что дети действительно стоят на коленях в снегу с розовыми шариками в руках, образуя число 75, на другой на корточках без шариков.

Блогеры уже пошутили, что воспитатели, возможно, и правы в своём патриотическом порыве, предполагая, что навык стояния на коленях может потом пригодиться и во взрослой жизни.