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В честь победы детсадовцев поставили на колени в снег

3 февраля 2018, 16:16 [ «Аргументы Недели» ]

В честь победы детсадовцев поставили на колени в снег
Фото: c cайта местной администрации

В городе Михайловка Волгоградской области необычным флешмобом местная администрация отпраздновала 75-летнюю годовщину победы советской армии в Сталинградской битве. Они в буквальном смысле поставили воспитанников детского сада на колени, выложив их телами число семьдесят пять.

На сайте Михайловки, администрация отчиталась об успешно проведенном мероприятии, а в социальной сети появились фото акции. На одной из фотографий видно, что дети действительно стоят на коленях в снегу с розовыми шариками в руках, образуя число 75, на другой на корточках без шариков.

Блогеры уже пошутили, что воспитатели, возможно, и правы в своём патриотическом порыве, предполагая, что навык стояния на коленях может потом пригодиться и во взрослой жизни.

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И у дятлов случаются сотрясения мозга

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Долгое время ученые задавали себе вопрос о том, как дятлы, постоянно стуча клювом о дерево, не разрушают себе череп. Последнее исследование доказало, что у этих птиц тоже бывают травмы мозга.

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Ещё не успели состояться очередные президентские выборы, знаменующие последний президентский срок для Владимира Путина, но аналитики уже начали просчитывать варианты, каким образом действующий президент и дальше сможет законно оставаться у власти.

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