Новый тематический парк "Остров мечты" в Нагатинской пойме в столице откроется уже в следующем году. По словам заммэра Москвы Марата Хуснуллина, он станет крупнейшим тематическим парком в Европе.

Хуснуллин надеется, что в 2019 году парк полноценно будет работать. Только крытая часть "Острова мечты" займет площадь более 200 тысяч квадратных метров, и это сделает московский парк самым крупным в Европе.

Комплекс будет занимать всю площадь Нагатинской поймы и состоять из нескольких частей: крытой и открытой. В здании расположатся многочисленные аттракционы, кафе, гостиница, кинотеатр и концертный зал вместимостью почти 4 тысячи человек.

Открытая часть у Москвы-реки будет включать в себя новую благоустроенную набережную. На ней высадят более 3 тысяч деревьев, в том числе яблони, ели, клены и рябины.