Синоптики предупредили о рекордных осадках в Москве

Синоптики выпустили предупреждение для жителей Москвы и гостей города. Согласно последней информации специалистов, на территории столичного региона сегодня выпадет большое количество осадков.

В погодном центре "Фобос" отметили, что в субботу, 3 февраля, на Москву и область, вероятнее всего, обрушатся сильнейшие снегопады, которые, как предполагают эксперты, могут стать самыми мощными для этого месяца за столетие, передает РИА "Новости".

Метеорологи подчеркнули, что в течение сегодняшнего дня в городе может выпасть от трети до половины месячной нормы осадков.