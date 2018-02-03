В субботу, 3 февраля, жители Москвы и гости города не смогут попасть в парк "Зарядье". Согласно последней информации, территория будет закрыта для посещений в связи с регламентными работами.

Граждане не смогут пройти на территорию "Зарядья", а также оставить свои автомобили на парковке с 06:00 до 15:00 сегодняшнего дня, подчеркивается на официальном сайте парка.

Кроме того, в грядущий понедельник, 5 февраля, будут также закрыты еще два объекта – подземный музей и флорариум, где тоже запланированы необходимые работы.

Напомним, что обычно "Зарядье" работает в круглосуточном режиме.