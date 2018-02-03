Крупное массовое захоронение советских солдат обнаружено под Тулой

В Тульской области в начале января текущего года была сделана поразительная находка. Специалисты обнаружили неподалеку от деревни Ново-Яковлевка крупное массовое захоронение советских солдат.

Глава поискового отряда "Штурм", который входит в состав Союза поисковых отрядов, Михаил Булдаков сообщил, что военные Красной Армии погибли, сражаясь в жестоком бою в конце ноября 1941 года. Как уточняет РИА "Новости", 239-я стрелковая дивизия была окружена под Сталинградом и планировала прорваться в сторону Венева, когда стемнеет. В ночь на 27 декабря началась серьезная схватка с немцами, которая, по словам экспертов, доходила даже до рукопашного боя. Большей части дивизии удалось спастись исключительно благодаря жертве сослуживцев.

К настоящему моменту на поверхность удалось поднять тела 50 солдат. Не исключено, что в могиле находятся останки еще 100 военнослужащих.





