Ученые обнаружили в кофе опасный канцероген, вызывающий рак

Ученые обнаружили в кофе опасное химическое соединение акриламид, грозящее развитием рака. Совет по образованию и изучению токсичных веществ подал иск в суд в Калифорнии. Эксперты считают, что любители кофе должны знать о его опасности. Умеренное потребление кофе полезно для здоровья, доказали ученые

Акриламид — химическое соединение, которое образуется при термической обработке продуктов. Оно признано опасным канцерогеном. Исследователи еще 15 лет назад проводили эксперименты и выявили, что у лабораторных мышей, которым давали воду с этим веществом, развивался рак, сообщает РИА Новости.



Акриламидом насыщены картошка фри, чипсы и разные продукты, приготовленные в кипящем масле. Ученые уверены, что канцероген может образовываться и при обжарке кофейных зерен, и это делает вредным сам кофе, и натуральный, и растворимый.

В США кофейни могут обязать предупреждать посетителей о наличии в кофе канцерогена — акриламида. Но владельцы кофеен уверяют, что доля акриламида в обжаренных зернах кофе ничтожна и не грозит опасностью для здоровья. Ученые обнаружили множество полезных свойст кофе, если его потреблять в умеренном количестве.