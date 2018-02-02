Ученые обнаружили в кофе опасный канцероген, вызывающий рак
2 февраля 2018, 21:22 [ «Аргументы Недели» ]
Ученые обнаружили в кофе опасное химическое соединение акриламид, грозящее развитием рака. Совет по образованию и изучению токсичных веществ подал иск в суд в Калифорнии. Эксперты считают, что любители кофе должны знать о его опасности.
Акриламид — химическое соединение, которое образуется при термической обработке продуктов. Оно признано опасным канцерогеном. Исследователи еще 15 лет назад проводили эксперименты и выявили, что у лабораторных мышей, которым давали воду с этим веществом, развивался рак, сообщает РИА Новости.
Акриламидом насыщены картошка фри, чипсы и разные продукты, приготовленные в кипящем масле. Ученые уверены, что канцероген может образовываться и при обжарке кофейных зерен, и это делает вредным сам кофе, и натуральный, и растворимый.
В США кофейни могут обязать предупреждать посетителей о наличии в кофе канцерогена — акриламида. Но владельцы кофеен уверяют, что доля акриламида в обжаренных зернах кофе ничтожна и не грозит опасностью для здоровья. Ученые обнаружили множество полезных свойст кофе, если его потреблять в умеренном количестве.
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