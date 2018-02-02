Космонавты Мисуркин и Шкаплеров вышли в открытый космос

Российские космонавты Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров в пятницу, 2 февраля вышли в открытый космос и приступили к работе на внешней поверхности Международной космической станции (МКС).

Это первый выход российских космонавтов в этом году в открытый космос. Они открыли люк стыковочного отсека в 18:35 мск. В соответствии с программой выхода космонавты будут находиться в открытом космосе около 7 часов.

В течение этого времени Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров выполнят ряд плановых работ по монтажу оборудования. Основной задачей станет демонтаж выводимого из эксплуатации приёмного устройства и установка нового приёмного модуля широкополосной системы связи на приборном блоке остронаправленной антенны, расположенной на поверхности агрегатного отсека служебного модуля «Звезда».

Установка нового приемного устройства позволит в будущем обеспечить почти круглосуточную двустороннюю передачу информации с российского сегмента МКС на наземные пункты слежения и далее в подмосковный ЦУП через спутники многофункциональной ретрансляционной системы «Луч» на участках полёта МКС, находящихся вне зон радиовидимости с территории России, сообщает Роскосмос.

Для Александра Мисуркина это четвёртый выход за пределы орбитальной станции, а Антон Шкаплеров выходит в открытый космос во второй раз.