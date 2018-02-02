Учительница лицея отрезала школьнице прядь из-за распущенных волос

В городе Волгодонске Ростовской области учительница математики в лицее № 16 отрезала одной из учениц прядь за то, что та пришла в школу с распущенными волосами.

В этом волгодонском лицее есть негласное правило: учащиеся на уроках занимаются с собранными волосами. Математик неоднократно призывала девочку собрать волосы. Но школьница не подчинилась требованию, и на очередную просьбу прибрать волосы резко ответила учительнице. Математик в ходе конфликта отрезала школьнице прядь волос.

Мать школьницы отправила электронное сообщение в министерство образования Ростовской области и намерена обратиться в прокуратуру, - сообщает РИА Новости.

По сведениям агентства, учительница математики сразу же осознала свою вину, написала объяснительную и заявление об увольнении по собственному желанию.

В Пучеже (Ивановская область) один из учащихся обратился в прокуратуру из-за того, что учительница русского языка ударила его указкой.