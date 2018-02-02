Матвиенко креативит: России нужен министр одиночества

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила подумать о введении в России министра одиночества. Такой министр уже есть в Великобритании. Валентина Матвиенко на встрече с работниками социальной сферы села подняла тему одиночества, особенно пожилых людей.

Она отметила, что в современном мире одиночество является одной из самых больших проблем для человека — эмоциональных, моральных. По мнению Матвиенко, государство должно любыми способами добиваться того, чтобы пожилые люди не чувствовали себя одинокими. По ее мнению, пожилые люди не так нуждаются в деньгах, как в постоянном внимании.

Спикер верхней палаты парламента ранее предлагала создать "министерство счастья»"по примеру Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Но идея не прижилась. "Ну вот, на очереди и министерство одиночества. Будем креативить, может быть, и достучимся", — цитирует "Интерфакс" Валентину Матвиенко.

В Великобритании министром по вопросам одиночества назначена Трейси Кауч. Ей поручена разработка правительственной стратегии по борьбе с одиночеством среди жителей Соединенного Королевства.