Сухогруз «Берг», получивший три пробоины, успешно посажен на мель у Феодосии

Сухогруз «Берг», получивший в ночь на 1 февраля три пробоины у берегов Феодосии, успешно посажен на мель в результате совместной операции по буксировке судна силами Черноморского флота и МЧС Крыма.

Во время буксировки сухогруза на его борту находилось 50 тонн топлива. При этом ниже ватерлинии у «Берга» насчитывалось три пробоины, отмечает «Крыминформ». В процессе буксировки судно начало частично уходить под воду. Однако ЧП удалось избежать, пишут "Аргументы недели- Крым".

Напомним, глава Крыма Сергей АКСЕНОВ поручил профильным министерствам и ведомствам принять необходимые меры для недопущения экологической катастрофы, связанной с возможной утечкой топлива с судна после чрезвычайного происшествия. Решение о буксировке судна на мель было принято после комиссии по ЧС и пожарной безопасности, прошедшей в администрации Феодосии.

В ночь на 1 февраля судно «Берг», находясь в территориальных водах в Феодосийском заливе Черного моря, получило повреждение корпуса. Экипаж, состоящий из 12 человек, был эвакуирован (граждане Украины и Азербайджана). Пострадавших нет.

В момент происшествия сухогруз следовал из порта Азов в порт Бандырма (Турция). По факту происшествия Керченской транспортной прокуратурой проводится проверка.