Преподаватель Макаренко пожаловался Медведеву на зарплату и был уволен
2 февраля 2018, 17:56 [ «Аргументы Недели» ]
Преподаватель Таганрогского металлургического техникума (ТМТ), заслуженный учитель России Виктор Макаренко уволен. 10 дней назад Макаренко подписал коллективное обращение педагогов к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с жалобой на низкие зарплаты преподавателей.
Макаренко уволила директор техникума Любовь Лизогуб 31 января, - сообщают ростовские СМИ. В региональном минобразования заявили, что причиной увольнения преподавателя техникума стали "накопившиеся дисциплинарные проступки",- передает РБК.
Председатель совета техникума Виктор Макаренко обратился к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой выяснить, почему Министерство образования Ростовской области не индексирует зарплаты преподавателей на уровень инфляции с 2012 года.
"В 2012 году министерство образования Ростовской области утвердило ставку для педагогов в размере 8289 руб. В 2016 году такая зарплата сохранилась. Согласно ст.134 Трудового кодекса сказано, что для сохранения реальной зарплаты необходимо индексировать зарплаты", — цитирует Макаренко РБК.
Макаренко намерен подать в суд на руководство учебного заведения.