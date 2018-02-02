Преподаватель Макаренко пожаловался Медведеву на зарплату и был уволен

Преподаватель Таганрогского металлургического техникума (ТМТ), заслуженный учитель России Виктор Макаренко уволен. 10 дней назад Макаренко подписал коллективное обращение педагогов к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с жалобой на низкие зарплаты преподавателей.

Макаренко уволила директор техникума Любовь Лизогуб 31 января, - сообщают ростовские СМИ. В региональном минобразования заявили, что причиной увольнения преподавателя техникума стали "накопившиеся дисциплинарные проступки",- передает РБК.

Председатель совета техникума Виктор Макаренко обратился к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой выяснить, почему Министерство образования Ростовской области не индексирует зарплаты преподавателей на уровень инфляции с 2012 года.

"В 2012 году министерство образования Ростовской области утвердило ставку для педагогов в размере 8289 руб. В 2016 году такая зарплата сохранилась. Согласно ст.134 Трудового кодекса сказано, что для сохранения реальной зарплаты необходимо индексировать зарплаты", — цитирует Макаренко РБК.

Макаренко намерен подать в суд на руководство учебного заведения.