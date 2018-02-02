Почти 450 бригад МОЭСК будут дежурить на выходных в связи с ухудшением погоды

Почти 450 бригад МОЭСК приведены в режим повышенной готовности в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столице, пишет портал "Москва 24".



В выходные дни, 3 и 4 февраля, во всех районах электрических сетей МОЭСК организуют дежурство персонала на дому, включая бригады по ремонту воздушных ЛЭП и оборудования распределительных сетей.



Также организован дополнительный осмотр оборудования подстанций. Всего задействуют 2 291 человека и 2 726 единиц техники.



По прогнозам синоптиков, на выходных ожидается сильный снегопад. Может выпасть месячная норма осадков, которая для февраля составляет 36 миллиметров.



В связи с ухудшением погодных условий в столичном регионе объявлен "желтый" уровень погодной опасности.

