Ульяновские курсанты - будущие летчики - наказаны

Курсантам Ульяновского института гражданской авиации, снявшим и выложившим в интернет ролик с танцем полуголым, в форменных фуражках, объявлен выговор. Приказ о наказании курсантов подписал ректор института.

Первый проректор по летной подготовке вуза Александр Потапов сообщил, что отчислять первокурсников не будут, - передает ТАСС. По словам Потапова, с курсантами проводится воспитательная работа, в институт приезжают космонавты, ветераны, ветераны гражданской авиации.

"Курсанты нарушили требования устава учебного заведения. В соответствии с этим им объявлен выговор. С первокурсниками и их родителями были проведены беседы", — цитирует РИА Новости сотрудницу института.

Видеозапись танцующих курсантов получила широкий общественный резонанс. Танец курсантов в трусах и фуражках шокировал руководство летного училища.