Ульяновские курсанты - будущие летчики - наказаны
2 февраля 2018, 17:24 [ «Аргументы Недели» ]
Курсантам Ульяновского института гражданской авиации, снявшим и выложившим в интернет ролик с танцем полуголым, в форменных фуражках, объявлен выговор. Приказ о наказании курсантов подписал ректор института.
Первый проректор по летной подготовке вуза Александр Потапов сообщил, что отчислять первокурсников не будут, - передает ТАСС. По словам Потапова, с курсантами проводится воспитательная работа, в институт приезжают космонавты, ветераны, ветераны гражданской авиации.
"Курсанты нарушили требования устава учебного заведения. В соответствии с этим им объявлен выговор. С первокурсниками и их родителями были проведены беседы", — цитирует РИА Новости сотрудницу института.
Видеозапись танцующих курсантов получила широкий общественный резонанс. Танец курсантов в трусах и фуражках шокировал руководство летного училища.
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