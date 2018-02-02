Путин почтил память погибших в Сталинградской битве (ВИДЕО)

Президент РФ Владимир Путин 1 февраля, в день 75-летия победы в легендарной Сталинградской битве, посетил музей-заповедник «Сталинградская битва» на Мамаевом кургане в Волгограде.









2 февраля Волгоградская область стала всероссийским центром проведения торжеств, посвящённых годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск под Сталинградом.









Сталинградская битва по длительности и количеству участников является одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником Победы 9 мая 1945 года.

Сегодня на Мамаевом Путин возложил венок к Вечному огню в Зале воинской славы и почтил память погибших минутой молчания, - сообщила пресс-служба главы государства.