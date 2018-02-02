В Новосибирске собрали первую партию детских планеров

В Новосибирске инженеры собрали первую партию "брошек". Так лётчики-профессионалы называют модернизированные детские планеры БРО-11МС, которые теперь запустили в серийное производство, передает ОТР.

Эти "Брошки" предназначены для первоначальной подготовки пилотов в детских центрах. Разработали обновлённую модель по чертежам 1954 года специалисты Сибирского научно-исследовательского института авиации имени Чаплыгина. По сравнению с оригиналом у новинки обновили крепления крыла и шасси, а также основную стойку. Планер оснастили амортизаторами, способными гасить удары при жёстких посадках. А сиденье из стеклопластика теперь "правильной" ортопедической формы. Главная задача проекта - возродить систему подготовки молодых пилотов в России.