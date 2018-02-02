В Новосибирске собрали первую партию детских планеров
2 февраля 2018, 16:16 [ «Аргументы Недели» ]
В Новосибирске инженеры собрали первую партию "брошек". Так лётчики-профессионалы называют модернизированные детские планеры БРО-11МС, которые теперь запустили в серийное производство, передает ОТР.
Эти "Брошки" предназначены для первоначальной подготовки пилотов в детских центрах. Разработали обновлённую модель по чертежам 1954 года специалисты Сибирского научно-исследовательского института авиации имени Чаплыгина. По сравнению с оригиналом у новинки обновили крепления крыла и шасси, а также основную стойку. Планер оснастили амортизаторами, способными гасить удары при жёстких посадках. А сиденье из стеклопластика теперь "правильной" ортопедической формы. Главная задача проекта - возродить систему подготовки молодых пилотов в России.
Олег Лебедев, заместитель директора по лётной работе СибНИА: "Дети начинали летать, знакомились с авиацией очень-очень рано. Именно благодаря этому они через всю жизнь пронесли любовь к авиации, любовь к технике, в частности к "брошке", которая сейчас очень надеемся, что восстановится и займёт почётное место, скажем так, в своём строю".
Первые пять машин купил ярославский аэроклуб. И в этом году будет готова серия из 20 планеров - их заказал ДОСААФ. Институт готов выпускать до 40 летательных аппаратов в год. Стоимость одного планера - 350 тысяч рублей.