Челябинцы добиваются прямых расчетов с ресурсниками

Челябинцы не хотят оплачивать отопление через управляющую компанию, так как из-за должников плата взымается из графы «за осбуживание и текущий ремонт». Они настаивают на прямых расчетах с ресурсниками и направят резолюцию собрания главе региона и в Госдуму.

В Челябинске на собрании председателей Советов МКД и представителей КТОСов жители категорически заявили, что против расчетов за тепло через УК. Дело в том, что из-за должников средства УК вынуждена брать из платежа за обслуживание и ремонт.

По какой схеме будут двигаться средства, читайте в материале сайта «ЧелябинскСегодня».