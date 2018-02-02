Кудрин прокомментировал приговор экс-губернатору Белых

Глава совета Центра стратегических разработок, экс-министр финансов Алексей Кудрин прокомментировал приговор бывшему губернатору Кировской области Никите Белых. Пресненский суд признал бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых виновным в получении взятки.

Судья Татьяна Васюченко объявила, что Белых признан виновным в получении взятки в виде денег от предпринимателя Юрия Судгаймера за "покровительство" и "попустительство по службе". Судья вынесла приговор Белых 1 февраля. Экс-губернатор приговорен к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Известно, что у Белых несколько серьезных заболеваний, в том числе диабет.

"В деле Белых, помимо прочего, проявился самый антигуманный недостаток нашей правоохранительной системы — отсутствие милосердия к человеку с заболеванием", — написал Кудрин в соцсети.

Ранее гособвинитель просил суд приговорить Никиту Белых по делу о получении взятки к 10 годам лишения свободы. Свою вину Белых не признал. Его адвокат настаивал на оправдательном приговоре, - сообщает "Свободная пресса".

В середине января Белых находился в больнице СИЗО "Матросская Тишина".