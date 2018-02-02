Владимир Путин 18 марта может проголосовать в Крыму?

Владимир Путин может проголосовать на президентских выборах в Крыму. Эксперты считают, что Путину важен результат выборов в Крыму. Крымский блогер и общественник Александр Горный предположил, что 18 марта 2018 года российский лидер окажется на полуострове.

По мнению блогера, для Путина большое значение имеет Крым. Но на данный момент нет уверенности в том, что явка на выборы в Крыму будет очень высокой. Крымчане уверены в результате выборов, - сообщает издание "Аргументы недели - Крым". Как считает Горный, сейчас стоит задача "мобилизовать людей, в том числе своим участием", чтобы они пришли на избирательные участки и проголосовали.

"Но не зря он назначил день выборов на 18 марта. Он хочет подчеркнуть, что именно благодаря ему Крым вернулся в состав России. Во-вторых, ему очень важна явка и количество голосов именно в Крыму. Потому что это показатель поддержки его. По моим предварительным оценкам, явка будет довольно низкой, потому что все уверенны, что Путин победит и все будет хорошо», – высказал мнение Горный.

Блогер подчеркнул, что максимальная явка и максимальный процент поддержки Владимира Путина еще раз подтвердят итоги референдума 2014 года.