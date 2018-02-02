РМК продолжит социальное развитие Кыштымского городского округа
2 февраля 2018, 15:19 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
В этом году соцразвитие Кыштымского городского округа продолжится. Такое соглашение подписали руководитель КМЭЗ и глава администрации Кыштыма.
Напомним, что в развитие города Кыштым с помощью Русской медной компании началось в 2017 году. В прошлом году на благоустройство набережной и центра города, а также ремонт Дворца культуры и установку новых детских площадок РМК потратила свыше 57 миллионов рублей. В этом году приоритетные направления остались теми же — здоровье, образование, культура, спорт, поддержка малоимущих слоев и патриотическое воспитание.
Гендиректор ЗАО «КМЭЗ» Андрей Кудрявцев рассказал, что завод всегда помогал Кыштыму.
- Договор соцпартнерства РМК с администрацией Кыштыма позволяет вести плановую совместную работу, заниматься профилактикой проблем и решать масштабные задачи, - рассказал Андрей Кудрявцев.
Глава Кыштыма Людмила Шеболаева уточнила, что этот договор является не только серьезным подспорьем в виде средст на социальное развитие города, но и примером эффективного сотрудничества, которому теперь последовали другие местные предприятия.
- Сегодня, как и 260 лет назад, город опирается на завод, - рассказала Людмила Шеболаева. - И это повод для гордости каждого из металлургов.