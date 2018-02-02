РМК продолжит социальное развитие Кыштымского городского округа

В этом году соцразвитие Кыштымского городского округа продолжится. Такое соглашение подписали руководитель КМЭЗ и глава администрации Кыштыма.

Напомним, что в развитие города Кыштым с помощью Русской медной компании началось в 2017 году. В прошлом году на благоустройство набережной и центра города, а также ремонт Дворца культуры и установку новых детских площадок РМК потратила свыше 57 миллионов рублей. В этом году приоритетные направления остались теми же — здоровье, образование, культура, спорт, поддержка малоимущих слоев и патриотическое воспитание.

Гендиректор ЗАО «КМЭЗ» Андрей Кудрявцев рассказал, что завод всегда помогал Кыштыму.

- Договор соцпартнерства РМК с администрацией Кыштыма позволяет вести плановую совместную работу, заниматься профилактикой проблем и решать масштабные задачи, - рассказал Андрей Кудрявцев.

Глава Кыштыма Людмила Шеболаева уточнила, что этот договор является не только серьезным подспорьем в виде средст на социальное развитие города, но и примером эффективного сотрудничества, которому теперь последовали другие местные предприятия.

- Сегодня, как и 260 лет назад, город опирается на завод, - рассказала Людмила Шеболаева. - И это повод для гордости каждого из металлургов.