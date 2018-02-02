Что думают россияне о приравнивании сожительства к браку

Россияне не осуждают сожительство без официальной регистрации отношений, но признать это браком российское общество пока не готово. Совместное проживание без штампа в паспорте нормальным считают 46% россиян.

Более половины россиян (56%) не готовы признать сожительство браком. Обратного мнения придерживаются 37% опрошенных, сообщает Газета.Ру. 71% россиян согласны с тем, что рождению детей должна предшествовать официальная регистрация.

Ранее в Госдуму внесен законопроект, который может внести поправки в Семейный кодекс РФ. Согласно документу, гражданские отношения, в которых пара прожила более 5 лет, приравняют к официальному браку. Доказать, что люди живут вместе в течение пяти лет, совершенно не сложно, считает автор поправок к Семейному кодексу сенатор Антон Беляков.