Олимпийский гамбит

Гамбит-шахматный термин. Это ситуация, при которой игрок жертвует чем-то малым для создания, впоследствии, выигрышной ситуации.

Международный Олимпийский Комитет (МОК) затеял с нами игру по отстранению нашей команды от участия в Олимпийских играх. Игру нечестную и даже грязную. И мы, к сожалению, приняли эту игру. И на первом этапе согласились с их условиями на участие в Олимпийских играх без своего знамени, без гимна и только теми спортсменами, которых они соизволят пригласить. Теперь я предлагаю этот самый гамбит и повернуть ситуацию в нашу пользу. Для этого, конечно, надо использовать решение Спортивного Арбитражного Суда, который признал незаконным отстранение 28 российских спортсменов от участия в Олимпийских играх. Настала наша очередь сделать сильный ход. Для этого надо выставить МОКу ультиматум. Потребовать от него вернуть нашим спортсменам все права на участие в Олимпиаде. В противном случае наша страна, как бездоказательно обвинённая в фальсификации допингово контроля, приостанавливает своё участие в Олимпийском движении и выставляет МОКу судебный иск на возмещение всех причинённых убытков и компенсаций моральных ущербов.

Полагаю, что такой ход будет правильно расценен спортсменами большинства стран. А в случае отсутствия нашей, сильнейшей команды, Олимпийские игры окажутся ущербными по вине МОК. Поэтому велика вероятность, что на такой ультиматум МОК вынужден будет согласиться, т.к. будет явно просматриваться его вина в срыве полноценных игр.

А все судебные разбирательства по защите чести и достоинства наших спортсменов, конечно, надо продолжать в любом случае. Странно, но я ничего не слышал о подаче в суд иска по обвинению Г. Родченкова в клевете на нашу страну и на наших спортсменов. Надеюсь, что такой суд и наказание виновных в таком унижении России в скором времени состоится.

Но надо, конечно, поспешить, поскольку время на ответный ход истекает.