Вице-спикер Госдумы РФ Ольга Епифанова во время координационного совещания арктических секций в Салехарде сообщила о том, что Госдума может изменить льготы для жителей регионов Арктики.

Теперь депутатам предстоит пересмотреть модель северных компенсаций. Как отметила Епифанова, "мы живем по устаревшим законам, они разрозненны и архаичны", передает URA.RU. Законы нуждаются в доработке. Это необходимо для улучшения уровня жизни населения этих территорий.

Те, кто работают на Крайнем Севере или в регионах, приравненных к этой местности, получают процентные надбавки, чаще называющиеся северными. Их размер высчитывается в процентном эквиваленте и зависит от трудового стажа и территории, на которой гражданин проживает и работает. Данные надбавки начисляются без учёта районного коэффициента.

Районный коэффициент также является составляющей частью надбавки к заработной плате северных регионов страны. Этот показатель был введен в качестве некоего метода материальной поддержки жителей определенных регионов, стоимость некоторых благ которых намного дороже, нежели в других.