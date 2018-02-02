Всемирное наследие может пополниться Южным берегом Крыма

Южный берег Крыма в течение года оценят на соответствие статусу объекта всемирного наследия и национальной достопримечательности, заявил исполнительный директор фонда Лихачева Александр КОБАК.

«Мы полагаем, что этот комплексный объект, Южный берег Крыма, обладает признаками объекта всемирного наследия. Мы не можем утверждать это наверняка, для этого нужна экспертная работа, но мы исходим из того, что такие признаки есть. Это мы будем обсуждать в течение всего года», — сказал КОБАК, выступая в четверг на круглом столе «Южный берег Крыма. Территория всемирного наследия» в Эрмитаже, пишут "Аргументы недели - Крым".

Он отметил, что российское законодательство также допускает возможность повысить статус ЮБК до достопримечательности, что должно способствовать развитию туризма, пишет «Интерфакс».

«Существует особая связь южного берега Крыма с Петербургом. Исторически Южный берег Крыма возник как южно-восточный петербургский проект. Имперская военно-аристократическая элита, а затем и более демократические элиты, восприняли южный берег как русскую Ривьеру – уникальное место не только для отдыха, но и для расцвета культуры и искусства», – добавил КОБАК.

Международный благотворительный фонд Дмитрия Лихачева учрежден в 2001 году. Миссия Фонда – развитие российской культуры, образования, гуманитарной науки, распространение в обществе демократических и гуманистических ценностей.